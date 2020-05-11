11 мая 2020 г., 18:29
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News Code: 83784254
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Зариф сообщил о скором освобождении иранского ученого, заключенного в США

Зариф сообщил о скором освобождении иранского ученого, заключенного в США

Тегеран, 11 мая. ИРНА — Заразившегося коронавирусом иранского ученого Сируса Асгари, арестованного Иммиграционной и таможенной службой США (ICE) освободят, и он скоро вернется на родину, заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.


"Мы ожидаем скорейшего освобождения из иммиграционной тюрьмы США Асгари. Он вернется на родину первым рейсом, если его тест на коронавирус окажется отрицательным", сказал Зариф журналистам.
В конце апреля газета The Guardian сообщила, что Иранский ученый, который уже несколько недель не признает своей вины и ожидает скорейшего освобождения из иммиграционной тюрьмы США в связи со слабым здоровьем, заразился Covid-19.
Напомним, что иранский ученый, который был оправдан в ходе судебного процесса, однако по-прежнему задержанный иммиграционными службами, сообщил, что условия заключения ужасные, при этом чиновники мало что делают, чтобы предотвратить смертельно опасную вспышку коронавируса.
Ранее официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что для освобождения американских и иранских заключенных и их обмена нет необходимости обращаться к посредничеству других стран или переговорам.

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