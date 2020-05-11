Иранский стартап в Канаде был оценен более чем в $2 млрд

Applyboard - это стартап, созданный для того, чтобы сделать образование доступным для студентов по всему миру, и теперь он добился больших успехов.

Cтартап с иранскими корнями Applyboard привлек $100 млн. Его оценили в $2 млрд. Applyboard создавая платформу, основанную на искусственном интеллекте помогает иностранным студентам получить высшее образование за рубежом.

Основатель и генеральный директор Applyboard Мартин Басири завил, что пятилетний стартап в настоящее время работает с более чем 1200 образовательными учреждениями и 4000 партнерами по трудоустройству по всему миру.