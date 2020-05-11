Иран занял третье место в мире по числу выздоровевших от коронавируса

В Китае выздоровели 94,27% зараженных коронавирусом, в Германии — 84%, а в Иране 80%.

По числу выздоровевших лидирует Китай – 94,27% пациентов благополучно пережили COVID-19. Далее следует Германия – 84%, Иран – 80%, Турция – 66,85%, и Испания – 66,67% излечившихся.

"Согласно данным сайта COVID-19 VISUALIZER (https://maps.isc.gov.ir/covid19), в мире наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19. Темпы роста коронавируса с 30 апреля по 9 мая составили 2,65% против 2.96% с 20-го по 29е апреля", сказал Дехгани.

По его словам, за последние дни в Иране также за последний месяц наблюдается выраженное снижение темпов прироста заболеваемости по сравнению с предыдущим месяцем — с 5,37% на 1,4%.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 109 286, летальных исходов — на 6685, зафиксированы 87422 случая выздоровления.