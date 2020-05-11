Рухани: Иран будет находиться рядом с иракским правительством и народом

Президент Рухани в понедельник поздравил Мустафу аль-Казими с назначением на пост нового премьер-министра Ирака, заявив, что "мы очень рады, что человек, который хорошо знаком с развитием ситуации в Ираке в последние годы назначен на пост премьер-министра страны".

Рухани подчеркнул, что Иран придает особое значение независимости, политической стабильности, национальному суверенитету и единству Ирака, выразив надежду на дальнейшее укрепление ирано-иракских отношений.

Президент Ирана добавил, что Иран находится рядом с Ираком в рамках обеспечения интересов народов двух стран, отметив, что Ирак должен следить за заговорами, преследующими интересы Ирака и стран региона. " Как мы доказали в борьбе с террористической группировкой ДАИШ (ИГИЛ), что мы поддерживаем иракский народ, теперь мы будем поддерживать иракское правительство изо всех сил, чтобы обеспечить стабильность и прогресс страны", сказал Рухани.

Он также заявил о готовности Ирана оказать помощь Ираку в борьбе с пандемией коронавируса, подчеркнув необходимость обмена опытом всех стран мира в области борьбы с COVID-19.

Премьер-министр Ирака, в свою очередь, заявил, что правительство и народ Ирака никогда не забудет помощь и поддержки Ирана в обеспечении безопасности и стабильности в Ираке, особенно в борьбе с ИГИЛ. Он также призвал к углублению отношений с Ираном во всех областях.