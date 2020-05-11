В Иране заявили, что обмен заключенными с США не требует посредничества

При этом Рабии напомним, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф уже 2 года назад заявил о готовности обмена заключенными не только с США, но и со всеми странами мира.

По словам Рабии, при наличии решимости и политической воли у американских властей к обмену заключенными это может произойти через посольства Швейцарии в Иране, представляющее интересы США.

Представитель иранского правительства комментируя инцидент с афганскими мигрантами, незаконно пересекающими границу с Ираном, назвал обвинения в адрес Тегерана о причастности иранских служб к трагической гибели афганских мигрантов вблизи границы попыткой нанести ущерб дружественным ирано-афганским отношениям.

В начале мая СМИ сообщили, что около 50 афганских мигрантов, незаконно пересекающих границу с Ираном, были избиты и брошены в реку, где многие из них утонули.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави опроверг эти обвинения, заявив, что этот инцидент произошел на афганской земле, и пограничная полиция Исламской Республики Иран отвергает, что такое могло произойти на территории Ирана.