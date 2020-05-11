Ульянов назвал СВПД дипломатическим шедевром

"Большинство государств занимают другую позицию по иранской ядерной сделке, они считают СВПД шедевром дипломатии, важным вкладом в укрепление глобального режима нераспространения", написал Ульянов в Twitter в понедельник.

По его словам, США практически изолированы в Совет управляющих МАГАТЭ, выходив из СВПД.

В июле 2015 года Иран и группа "Большая шестерка" достигли исторического соглашения, но в мае 2018 года Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из сделки и возобновил санкции в отношении Ирана.