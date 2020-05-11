11 мая 2020 г., 13:43
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Ульянов назвал СВПД дипломатическим шедевром

Ульянов назвал СВПД дипломатическим шедевром

Москва, 11 мая, ИРНА – Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в понедельник назвал Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе дипломатическим шедевром.

"Большинство государств занимают другую позицию по иранской ядерной сделке, они считают СВПД шедевром дипломатии, важным вкладом в укрепление глобального режима нераспространения", написал Ульянов в Twitter в понедельник.

По его словам, США практически изолированы в Совет управляющих МАГАТЭ, выходив из СВПД.

В июле 2015 года Иран и группа "Большая шестерка" достигли исторического соглашения, но в мае 2018 года Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из сделки и возобновил санкции в отношении Ирана.

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