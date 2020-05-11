11 мая 2020 г., 10:26
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Главы МИД Ирана и Афганистана обсудили по телефону пограничный инцидент

Главы МИД Ирана и Афганистана обсудили по телефону пограничный инцидент

Кабул, 11 мая, ИРНА – Министры иностранных дел Ирана и Афганистана Мохаммад Джавад Зариф и Мохаммад Ханиф Атмар по телефону обсудили ситуацию вокруг утопления ряда афганских мигрантов, пересекая реку Герируд.

Как сообщает министерство иностранных дел Афганистана, стороны заявили о начале совместном расследовании для выявления причины инцидента.
1 мая афганские СМИ сообщили о том, что более 40 незаконных афганских мигрантов, которые в поисках работы хотели перейти границу с Ираном, арестованы иранскими пограничниками. Местные СМИ также утверждают, что иранские пограничники столкнули незаконных афганских мигрантов в реку Герируд, некоторые из них в результате которого умерли.
Мохаммад Ханиф Атмар в ходе телефонного разговора сообщил о поездке правительственной делегации Афганистана в Герат для расследования инцидента.
Зариф также заявил, что иранская делегация вскоре будет начинать свою работу на месте инцидента.
Обе стороны подтвердили, что совместная делегация может провести заседание в городах Мешхед и Герат в случае необходимости.
Напомним, представитель МИД ИРИ Аббас Мусави категорически опроверг слухи о том, что иранские пограничники вынудили афганских мигрантов вернуться в Афганистан, и прыгнули их в реку Герируд.

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