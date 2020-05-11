Главы МИД Ирана и Афганистана обсудили по телефону пограничный инцидент

Как сообщает министерство иностранных дел Афганистана, стороны заявили о начале совместном расследовании для выявления причины инцидента.

1 мая афганские СМИ сообщили о том, что более 40 незаконных афганских мигрантов, которые в поисках работы хотели перейти границу с Ираном, арестованы иранскими пограничниками. Местные СМИ также утверждают, что иранские пограничники столкнули незаконных афганских мигрантов в реку Герируд, некоторые из них в результате которого умерли.

Мохаммад Ханиф Атмар в ходе телефонного разговора сообщил о поездке правительственной делегации Афганистана в Герат для расследования инцидента.

Зариф также заявил, что иранская делегация вскоре будет начинать свою работу на месте инцидента.

Обе стороны подтвердили, что совместная делегация может провести заседание в городах Мешхед и Герат в случае необходимости.

Напомним, представитель МИД ИРИ Аббас Мусави категорически опроверг слухи о том, что иранские пограничники вынудили афганских мигрантов вернуться в Афганистан, и прыгнули их в реку Герируд.