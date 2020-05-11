В Оманском заливе произошел инцидент в ходе военно-морских учений

Как сообщает ответственный за связи с общественностью морской зоны Персидского залива, в ходе военно-морских учений ВМС Ирана произошел инцидент с вспомогательным судном "Конарак" в воскресенье. В результате инцидента мученически погибли 1 человек, и некоторые получили ранения. Причины случившегося будут тщательно расследованы.
12 человек из раненых моряков госпитализированы в больнице имени Имам Али в городе Чабахар.
Судно длиной 47 м, шириной 8,5 м и весом 447 тонн способно перевозить грузы и люди.
Тегеран, 11 мая, ИРНА – В Иране сообщили об инциденте с вспомогательным судном в ходе военно-морских учений на водах порта Джаск на юге Ирана.
Как сообщает ответственный за связи с общественностью морской зоны Персидского залива, в ходе военно-морских учений ВМС Ирана произошел инцидент с вспомогательным судном "Конарак" в воскресенье. В результате инцидента мученически погибли 1 человек, и некоторые получили ранения. Причины случившегося будут тщательно расследованы.
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