В Оманском заливе произошел инцидент в ходе военно-морских учений

Как сообщает ответственный за связи с общественностью морской зоны Персидского залива, в ходе военно-морских учений ВМС Ирана произошел инцидент с вспомогательным судном "Конарак" в воскресенье. В результате инцидента мученически погибли 1 человек, и некоторые получили ранения. Причины случившегося будут тщательно расследованы.

12 человек из раненых моряков госпитализированы в больнице имени Имам Али в городе Чабахар.

Судно длиной 47 м, шириной 8,5 м и весом 447 тонн способно перевозить грузы и люди.