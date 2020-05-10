Иран готов начать добычу полезных ископаемых в регионе

«Сегодня разведочная деятельность и нахождение запасов полезных ископаемых являются одним из факторов, которые Иран может извлечь из опыта других стран, и в этом отношении рассматриваются такие страны, как Австралия, Канада и Южная Африка», - сказал он.

Соответствующие статистические данные показывают, что в стране имеется около 60 млрд тонн запасов полезных ископаемых, из которых более 35 млрд тонн являются определенными, а остальное вероятными, и в среднем 400 млн. тонн полезных ископаемых добывается ежегодно.

Ранее организация геологоразведочных работ страны заявляла, что геологоразведочные работы проводились в Центральной Азии в Таджикистане, Африке, Судане и Нигере, а также в Латинской Америке в Боливии, Венесуэле и Эквадоре.