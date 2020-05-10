Иранец будет судить американский кинофестиваль по правам человека

Международный кинофестиваль Free Speech Film Festival 2020 избрал Хумана Надери судьей 7-го фестиваля.

Надери - аспирант искусствоведения в Исламский университете Азад в Исфахане, автор и режиссер короткометражного фильма «Я - Зал», а также автор, режиссер и редактор исследовательского документального фильма «От скорби Сияваша до Тазии».

Фестиваль свободы слова, разработанный американской компанией INSIGHT, направлен на мобилизацию сегодняшней свободы слова и расширение прав молодежи, предлагая кинематографистам представлять фильмы о свободе слова, правах человека и верховенстве закона.

7-й Американский кинофестиваль по правам человека состоится 20 сентября 2020 года.