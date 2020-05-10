10 мая 2020 г., 20:29
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News Code: 83782978
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Два иранских профессора сотрудничают с ФАО для составления книги

Два иранских профессора сотрудничают с ФАО для составления книги

Тегеран, 10 мая, ИРНА - Два преподавателя из Тегеранского университета при написании книги Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) приняли активное участие и сотрудничают.

Армин Тохиди и Моджтаба Загари, преподаватели факультета наук о животных Тегеранского университета, являются членами комитета, состоящего из 26 членов, для написания книги «Воздействие пищевых добавок на окружающую среду в цепи поставок скота», опубликованной ФАО, и имеют эффективное сотрудничество.

Целью данной книги является уменьшение воздействия производства и потребления кормовых добавок для животных на окружающую среду. В этом руководстве различные критерии воздействия на окружающую среду были рассмотрены от нуля до ста. Такие темы, как влияние заводов, производящих кормовые добавки для животных, на окружающую среду, роль транспорта в потреблении энергии, выбросы парниковых газов и экологические изменения, также изучены ведущими исследователями в области животноводства и окружающей среды.

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