Два иранских профессора сотрудничают с ФАО для составления книги

Армин Тохиди и Моджтаба Загари, преподаватели факультета наук о животных Тегеранского университета, являются членами комитета, состоящего из 26 членов, для написания книги «Воздействие пищевых добавок на окружающую среду в цепи поставок скота», опубликованной ФАО, и имеют эффективное сотрудничество.

Целью данной книги является уменьшение воздействия производства и потребления кормовых добавок для животных на окружающую среду. В этом руководстве различные критерии воздействия на окружающую среду были рассмотрены от нуля до ста. Такие темы, как влияние заводов, производящих кормовые добавки для животных, на окружающую среду, роль транспорта в потреблении энергии, выбросы парниковых газов и экологические изменения, также изучены ведущими исследователями в области животноводства и окружающей среды.