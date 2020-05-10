МИД: сирийский народ должен решить свое будущее

Аббас Мусави опроверг утверждения некоторых СМИ о решении стран-гарантов об Астанинском процессе для будущего сирийского правительства, назвав их необоснованными.

«Исламская Республика Иран всегда поддерживала сирийское правительство и народ в борьбе с терроризмом и будет продолжать это делать в будущем», - сказал он.

«Исламская Республика Иран, Россия и Турция, как страны-гаранты Астанинского процесса, работают над уменьшением напряженности путем создания зон, формирования конституционного комитета и проведения процесса диалога и национального примирения», - добавил он.