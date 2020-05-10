10 мая 2020 г., 19:00
Journalist ID: 2388
News Code: 83782940
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МИД: сирийский народ должен решить свое будущее

МИД: сирийский народ должен решить свое будущее

Тегеран, 10 мая, ИРНА – Официальный представитель Министерства иностранных дел Аббас Мусави заявил, что Иран, Россия и Турция, как станы-гаранты Астанинского процесса, пытаются поддержать сирийско-сирийские переговоры, создавая зону для снижения напряженности, конституционный комитет, и наблюдают за процессом диалога и национального примирения.

Аббас Мусави опроверг утверждения некоторых СМИ о решении стран-гарантов об Астанинском процессе для будущего сирийского правительства, назвав их необоснованными.

«Исламская Республика Иран всегда поддерживала сирийское правительство и народ в борьбе с терроризмом и будет продолжать это делать в будущем», - сказал он.

«Исламская Республика Иран, Россия и Турция, как страны-гаранты Астанинского процесса, работают над уменьшением напряженности путем создания зон, формирования конституционного комитета и проведения процесса диалога и национального примирения», - добавил он.

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