Лидер: умение управлять, социальная философия и этика - три области западного провала в коронавирусе

В воскресенье аятолла Хаменеи в видеоконференции с Национальным штабом противостояния коронавирусу заявил, что «вирус распространился позднее в США и Европе, чем в других странах, что означает, что у этих стран была возможность подготовиться к этому вирусу, но им не удалось как надо было».

«Большое количество жертв и заражения в США и некоторых европейских странах, а также различные проблемы людей в этих странах, в том числе безработица, доказывают несостоятельность западного руководства», - отметил он.

«В коронакризисе они неуважительно относились к пожилым, больным, бездомным и обездоленным, так как эти группы не могут зарабатывать деньги и производить материалы, поэтому в домах престарелых погибло большое количество людей», - добавил он.

«Вопреки всем утверждениям, западные страны потерпели неудачу и эти факты должны быть разъяснены всему миру», - добавил он.

Верховный лидер исламской революции назвал научные и исследовательские усилия университетских центров и некоторых компаний, основанных на знаниях, по поиску вакцин и лекарств для борьбы с вирусом еще аспектом гордости Ирана и выразил надежду, что молодые ученые страны смогут как можно скорее создать гордость в этой области.

Перед выступлением лидера исламской революции президент республики Хасан Рухани выступил с докладом о деятельности Национального штаба по борьбе с коронавирусом и его восьми комитетов за последние 80 дней.

Рухани поблагодарил Лидера Исламской революции за согласие выделить один миллиард евро из Национального фонда развития для покрытия расходов по безработице, а также для удовлетворения потребностей в области здравоохранения.