Отмена санкций в отношении Ирана является общим требованием политических женщин-лидеров мира

Исполнительный секретарь Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна Алисия Барсена является одной из ведущих политических женщин-лидеров в мире. Со вспышкой коронавируса в Иране она выразила сожаление по поводу двойного социального и экономического давления на иранские семьи.

Она подчеркнула, что комиссия призывает к отмене санкций, что ослабляет способность стран бороться с вирусом на международном уровне, и передаст это Генеральному секретарю ООН и саммиту G20.

В ответ на письмо Масуме Эбтекара исполнительный директор УВКБ ООН Мейманат Мухаммед Шариф сказала, что постарается отразить призыв к санкциям.

В ответ на письмо вице-президента по делам женщин и семьи Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсон поблагодарил Иран за то, что он направил письмо и выразил соболезнования правительству и народу Ирана, особенно семьям, которые непосредственно пострадали от вируса, заявив, что они работают с Генеральным секретарем ООН для решения проблем Ирана с импортом лекарств и оборудования.

В письме к политическим женщинам-лидерам мира, направленном МИД в прошлом месяце, Масуме Эбтекар сделала важные замечания женщинам мирового политического лидера.