Иранский режиссер получил премию на кинофестивале "Indie FEST"

Тегеран, 10 мая, ИРНА - Исследователь из Принстонского университета и бывший член группы по ядерным переговорам Хосейн Мусавиян, ссылаясь на глобальную угрозу коронавируса, заявил, что Трамп должен остановить политику максимального давления на Иран, сняв санкции, потому что эти санкции сделали коронакризис в Иране более смертельным.