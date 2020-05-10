10 мая 2020 г., 12:17
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News Code: 83782287
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Иранский режиссер получил премию на кинофестивале "Indie FEST"

Иранский режиссер получил премию на кинофестивале "Indie FEST"

Решт, 10 мая, ИРНА – Короткометражный фильм "Маранджаб" иранского режиссера Мостафы Мехрабана получил премию на 11-м кинофестивале "Indie FEST".

"Маранджаб" получил премию за "Лучший короткометражный фильм" на 11-м международном кинофестивале "The IndieFEST Film Awards" в США.
Фильм рассказывает о смерти Лейли в пустыне Маранджаб.
Международный кинофестиваль "The IndieFEST Film Awards" в целях поддержки независимых режиссеров основан в 2008 году.

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