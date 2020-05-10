Эксперт: санкции США сделали коронакризис в Иране более смертельным

«В то время как коронавирус продолжает убивать людей и нарушать средства к существованию народов во всем мире, некоторые страны, такие как США, пострадали больше, чем любая другая страна, в основном из-за близорукости своего правительства и отсутствия планирования», - сказал он.

«Игнорируя свою собственную неадекватность в управлении ситуацией с вирусом, администрация Трампа пыталась относить число жертв коронавируса в Иране к режиму», - добавил он.

По его словам, Многие политические лидеры, дипломаты, представители министерства обороны, эксперты и многие организации гражданского общества во всем мире призвали администрацию Трампа отменить санкции против Ирана, чтобы иранское правительство могло защитить жизни сотен тысяч своих граждан от угрозы вируса.

Как считает эксперт, Трамп может использовать этот кризис, чтобы воспользоваться возможностью для «человеческой дипломатии» и изменить ситуацию в четыре этапа:

«Первый шаг: снятие санкций за банковские переводы в гуманитарных случаях и получение хотя бы части экспорта нефти, чтобы обеспечить правительству Ирана условия для финансирования неотложных потребностей своего народа, таких как медицинские предметы. Второй шаг: он мог бы предоставить юридические услуги сотням тысяч иранцев, живущих в США, чтобы они могли отправить финансовую и медицинскую помощь своим семьям в Иране для борьбы с вирусом. Третий шаг: всеобъемлющий обмен заключенными, чтобы облегчить беспокойство сотен семей по поводу своих близких в результате коронакризиса. Последний шаг Трампа в виде «Человеческая дипломатия» может состоять в том, чтобы открыть дверь связям с общественностью между Ираном и США. Открывая связи с общественностью между двумя странами, Трамп может способствовать разнообразному общественному сотрудничеству, в том числе в борьбе с вирусом», - пояснил он.