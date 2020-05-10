Постпред Ирана при ООН назвал финансовый канал Швейцарии недостаточным инструментом

Иранский дипломат на международном вебинаре "Санкции США и COVID-19: глобальная угроза" заявил о продолжении нечеловеческих санкций США против Ирана, добавив, что введение ограничений в борьбе с коронавирусом подрывает коллективные меры всех стран в этом отношении.

Посол Ирана при ООН также опроверг утверждения американских властей о возможности поставки гуманитарной и медицинской помощи в Иран, несмотря на односторонние санкции.

Указав на ущерб от коронавируса в Иране и других странах мира, Тахт-Раванчи также призвал к срочному снятию санкций против Ирана в таких областях, как банковские вопросы, страхование, транспорт, медицина, промышленность, экспорт и импорт.