10 мая 2020 г., 09:56
Journalist ID: 2390
News Code: 83781982
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Постпред Ирана при ООН назвал финансовый канал Швейцарии недостаточным инструментом

Постпред Ирана при ООН назвал финансовый канал Швейцарии недостаточным инструментом

Нью-Йорк, 10 мая, ИРНА – Финансовый канал Швейцарии является недостаточным для обеспечения требований Ирана, заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в субботу, отметив, что односторонние санкции США мешают Ирану в борьбе с коронавирусом.

Иранский дипломат на международном вебинаре "Санкции США и COVID-19: глобальная угроза" заявил о продолжении нечеловеческих санкций США против Ирана, добавив, что введение ограничений в борьбе с коронавирусом подрывает коллективные меры всех стран в этом отношении.
Посол Ирана при ООН также опроверг утверждения американских властей о возможности поставки гуманитарной и медицинской помощи в Иран, несмотря на односторонние санкции.
Указав на ущерб от коронавируса в Иране и других странах мира, Тахт-Раванчи также призвал к срочному снятию санкций против Ирана в таких областях, как банковские вопросы, страхование, транспорт, медицина, промышленность, экспорт и импорт.

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