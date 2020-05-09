Новый премьер-министр Ирака провел встречу с послом Ирана

В ходе встречи, новый премьер-министр Ирака заявил, что его страна не станет место для расширения терроризма или местом столкновения других стран.

Багдад заинтересован в установлении самых лучших отношений с Исламской Республикой Иран и всеми соседними странами. Он подчеркнул, что эти отношения должны обеспечить интересы двух соседних стран, а также стабильность и безопасность региона.

Масджеди, в свою очередь, поздравил премьер-министра Мустафу аль-Каземи и его кабинета с формированием нового правительства, заявив, что Тегеран заинтересован в расширении отношений с Багдадом по всем направлениям.