9 мая 2020 г., 23:55
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News Code: 83781746
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Новый премьер-министр Ирака провел встречу с послом Ирана

Новый премьер-министр Ирака провел встречу с послом Ирана

Багдад, 9 мая. ИРНА — Новый премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи провел в субботу встречу с послом Ирана в Багдаде Ираджом Масджеди, сообщили в пресс-службе иракского премьер-министра.

В ходе встречи, новый премьер-министр Ирака заявил, что его страна не станет место для расширения терроризма или местом столкновения других стран.

Багдад заинтересован в установлении самых лучших отношений с Исламской Республикой Иран и всеми соседними странами. Он подчеркнул, что эти отношения должны обеспечить интересы двух соседних стран, а также стабильность и безопасность региона.

Масджеди, в свою очередь, поздравил премьер-министра Мустафу аль-Каземи и его кабинета с формированием нового правительства, заявив, что Тегеран заинтересован в расширении отношений с Багдадом по всем направлениям.

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