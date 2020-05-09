9 мая 2020 г., 15:01
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Иранский фильм "Ялда" выйдет на экраны в Чехии

Иранский фильм "Ялда" выйдет на экраны в Чехии

Тегеран, 9 мая, ИРНА – Иранский фильм "Ялда" режиссера Масуд Бахши будет показан на 50 кинотеатрах в Чешской Республике.

55-й международный кинофестиваль в Карловых Варах планирует показать отобранные фильмы фестиваля в разных городах страны.
Этот кинофестиваль, который не способен пригласить режиссеров и актеров из-за распространения коронавируса, будет показать фильмы 3-11 июля в кинотеатрах максимально с 100 зрителей.
Ялда, который является третьем фильмом Масуда Бахши, получил приз в категории "Горизонты" кинофестиваля в Карловых Варах. Он также стал обладателем большого приза на кинофестивале "Сандэнс".
Фильм "Ялда" – совместная работа Ирана с Францией, Германией, Швейцарией, Люксембургом и Ливаном.
Ялда рассказывает о молодой женщине, которую приговорили к смертной казне за убийство мужа. Потом она в ходе популярной телепередачи попросит прощения от дочери.

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