Иранский фильм "Ялда" выйдет на экраны в Чехии

55-й международный кинофестиваль в Карловых Варах планирует показать отобранные фильмы фестиваля в разных городах страны.

Этот кинофестиваль, который не способен пригласить режиссеров и актеров из-за распространения коронавируса, будет показать фильмы 3-11 июля в кинотеатрах максимально с 100 зрителей.

Ялда, который является третьем фильмом Масуда Бахши, получил приз в категории "Горизонты" кинофестиваля в Карловых Варах. Он также стал обладателем большого приза на кинофестивале "Сандэнс".

Фильм "Ялда" – совместная работа Ирана с Францией, Германией, Швейцарией, Люксембургом и Ливаном.

Ялда рассказывает о молодой женщине, которую приговорили к смертной казне за убийство мужа. Потом она в ходе популярной телепередачи попросит прощения от дочери.