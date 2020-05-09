9 мая 2020 г., 12:33
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News Code: 83780954
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В Иране увеличилась емкость для хранения бензина на 120 млн. литров

В Иране увеличилась емкость для хранения бензина на 120 млн. литров

Тегеран, 9 мая, ИРНА – Обеспечена емкость для хранения бензина на 120 млн. литров в Центре перекачки нефти города Наин на провинция Исфахан. Об этом заявил замглавы компании нефтепроводов и телекоммуникаций Али Ахмадпур.

Он отметил, что три резервуара из Центра перекачки нефти в Наине емкостью 120 млн. литров обеспечены для хранения нефтяных продуктов НПЗ "Звезда Персидского залива".
По его словам, еще емкость для хранения бензина на 40 млн. литров будет обеспечена до конца мая.

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