В Иране увеличилась емкость для хранения бензина на 120 млн. литров

Он отметил, что три резервуара из Центра перекачки нефти в Наине емкостью 120 млн. литров обеспечены для хранения нефтяных продуктов НПЗ "Звезда Персидского залива".

По его словам, еще емкость для хранения бензина на 40 млн. литров будет обеспечена до конца мая.