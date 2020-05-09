У СБ ООН имеются веские причины, чтобы отвергать утверждения США против Ирана

Давенпорт в интервью ИРНА призвала Совет Безопасности ООН занять твердую позицию против администрации президента США Дональда Трампа, добавив, что Соединенным Штатам, которые настаивают на том, что они не являются частью Совета Безопасности ООН и не имеют никаких обязательств перед СВПД, нельзя разрешать проводить избирательное поведение в отношении резолюции 2231.

"Если Трамп обеспокоен тем, что срок действия эмбарго ООН на поставки оружия Ирану истечет, ему лучше было бы вести переговоры с Тегераном по вопросам региональной безопасности", указала политолог.

"Выходя из СВПД, США возобновили санкции против Ирана, что нанесло существенный ущерб авторитету Вашингтона. Если Соединенные Штаты и Иран вернутся к СВПД и полностью выполнят условия соглашения, они могут открыть дверь для переговоров по другим вопросам", заключила она.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки, заключенной в 2015 году и возобновлении в ноябре санкций против Тегерана. В ответ 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран начнет прекратить выполнение некоторых пунктов СВПД.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео прорабатывает план, согласно которому Вашингтон сможет воспользоваться положением из ядерной сделки с Ираном, из которой американский лидер Дональд Трамп формально вышел в 2018 году, чтобы продлить эмбарго на вооружения в отношении Тегерана или возобновить более жесткие санкции.

18 октября 2020 года, остающиеся ограничения на торговлю оружием применительно к Ирану прекратят своё действие.