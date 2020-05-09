Зариф напомнил о нарушении обязательств США по СВПД

Указа на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и возобновление санкций в отношении Ирана, Зариф призвал Совет безопасности ООН рассмотреть серьезные, повторяющиеся и продолжающиеся нарушения Устава ООН, особенно статьи 25, со стороны Соединенных Штатов, что ставит под угрозу авторитет и целостность Организации Объединенных Наций и угрожает международному миру и безопасности.

"Всем ясно, что незаконные действия США являются вопиющим пренебрежением к международному праву и Уставу ООН. Такие акты также подрывают принцип мирного разрешения международных споров и многосторонность", написал Зариф, отметив, что действия США свидетельствуют о возвращении к катастрофической эре односторонности.

По его словам, США не только не выполнили свои обязательства по СВПД, но и мешают реализации обязательств других стран-участниц ядерной сделки. "Дональд Трамп после прихода к власти ввел 129 новых санкций в отношении Ирана", добавил он.

"Совет Безопасности и его члены должны обеспечить полное осуществление СВПД со стороны всех сторон. Вместо пассивного контроля за повторением таких оскорбительных подходов США наряду с абсолютной безнаказанностью, Совет Безопасности должен решительно осудить повторное введение незаконных санкций против иранского народа, включая нарушение Устава ООН, резолюцию 2231 и международного права. Соединенные Штаты должны возместить ущерб иранскому народу за свои акты. Международное сообщество должно гарантировать выполнение и соблюдение СВПД", говорится в письме.