9 мая 2020 г., 10:23
Journalist ID: 2177
News Code: 83780660
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Китай: попытки США использовать резолюцию 2231 СБ ООН не сработают

Китай: попытки США использовать резолюцию 2231 СБ ООН не сработают

Нью-Йорк, 9 мая. ИРНА — Постоянное представительство Китая при ООН назвало Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе многосторонним соглашением, заявив, что попытки использовать резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН против Ирана не сработают.

"СВПД является многосторонним соглашением, одобренным СБ ООН, оно имеет силу международного права", говорится в заявлении постоянного представительства Китая при ООН, опубликованном в Twitter.

"Все участники обязаны действовать в соответствии с Резолюцией 2231 СБ ООН и условиями СВПД. Попытки использовать резолюцию не сработают", говорится в сообщении.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки, заключенной в 2015 году и возобновлении в ноябре санкций против Тегерана. В ответ 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран начнет прекратить выполнение некоторых пунктов СВПД.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео прорабатывает план, согласно которому Вашингтон сможет воспользоваться положением из ядерной сделки с Ираном, из которой американский лидер Дональд Трамп формально вышел в 2018 году, чтобы продлить эмбарго на вооружения в отношении Тегерана или возобновить более жесткие санкции.

18 октября 2020 года, остающиеся ограничения на торговлю оружием применительно к Ирану прекратят своё действие.

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