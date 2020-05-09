Китай: попытки США использовать резолюцию 2231 СБ ООН не сработают

"СВПД является многосторонним соглашением, одобренным СБ ООН, оно имеет силу международного права", говорится в заявлении постоянного представительства Китая при ООН, опубликованном в Twitter.

"Все участники обязаны действовать в соответствии с Резолюцией 2231 СБ ООН и условиями СВПД. Попытки использовать резолюцию не сработают", говорится в сообщении.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки, заключенной в 2015 году и возобновлении в ноябре санкций против Тегерана. В ответ 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран начнет прекратить выполнение некоторых пунктов СВПД.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео прорабатывает план, согласно которому Вашингтон сможет воспользоваться положением из ядерной сделки с Ираном, из которой американский лидер Дональд Трамп формально вышел в 2018 году, чтобы продлить эмбарго на вооружения в отношении Тегерана или возобновить более жесткие санкции.

18 октября 2020 года, остающиеся ограничения на торговлю оружием применительно к Ирану прекратят своё действие.