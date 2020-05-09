9 мая 2020 г., 09:36
Journalist ID: 2390
News Code: 83780585
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США высмеивают международные права, нарушив резолюцию 2231: Иран

США высмеивают международные права, нарушив резолюцию 2231: Иран

Нью-Йорк, 9 мая, ИРНА – США высмеивают международные права, нарушив резолюцию 2231Совбеза ООН, и грозив другие страны. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в пятницу.

Призывая к укреплению многосторонности, Верховенства закона международного взаимодействия, иранский дипломат на заседании Совбеза ООН по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны заявил, что сегодня многосторонность сталкивается со многими проблемами.
"Пристрастие конкретных стран, как США, к бесчеловечным средствам, таким как односторонние санкции, ослабило авторитет Организации Объединенных Наций и Верховенство закона", отметил он, напомнив о цели создания Организации Объединенных Наций в качестве центра координации действий стран по решению глобальных проблем.

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