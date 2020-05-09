США высмеивают международные права, нарушив резолюцию 2231: Иран

Призывая к укреплению многосторонности, Верховенства закона международного взаимодействия, иранский дипломат на заседании Совбеза ООН по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны заявил, что сегодня многосторонность сталкивается со многими проблемами.

"Пристрастие конкретных стран, как США, к бесчеловечным средствам, таким как односторонние санкции, ослабило авторитет Организации Объединенных Наций и Верховенство закона", отметил он, напомнив о цели создания Организации Объединенных Наций в качестве центра координации действий стран по решению глобальных проблем.