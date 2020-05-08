Зариф написал письмо Гутерришу об обязательствах США

«В письме Генеральному секретарю ООН министр иностранных дел Ирана рассказал о незаконном выходе США из ядерной сделки, введение односторонних санкций против Ирана и грубых, неоднократных нарушениях Устава ООН, особенно статьи 25, которая угрожает авторитету и целостности Организации Объединенных Наций и международному миру и безопасности», - написал он.

Зариф и Гутерриш также провели телефонный разговор в прошлом месяце об односторонних и незаконных санкциях США против Ирана.

Ранее Зариф раскритиковал жесткие санкции США против иранского народа, заявив, что Иран является единственной страной, которая не может легко купить медицинское оборудование и расходные материалы перед лицом коронавируса.

Зариф также заявил, что это худшее лицо правительства, пристрастившегося к санкциям, которое хочет возродить провалившуюся кампанию максимального давления путем ослабления Ирана против коронавируса.