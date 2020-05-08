Президента приказал произвести тест-систему на коронавирус для экспорта

В пятницу Рухани услышал доклад министра здравоохранения и медицинского образования Саида Намаки о ситуации с коронавирусом в стране и о том, как проводиться скрининг и применение руководящих принципов в отношении здоровья в различных районах, выражая удовлетворение и признательность за усилия Министерства здравоохранения и медицинского персонала по контролю над вирусом.

Президент также поручил вице-президенту по науке и технологиям Сорене Саттари использовать все имеющиеся возможности и оказывать всестороннюю поддержку научно-исследовательским центрам для создания условий, необходимых для производства диагностических тестов на коронавирус с целью удовлетворения внутренних потребностей и их экспорта.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 104691, летальных исходов — на 6541, зафиксированы 83837 случаев выздоровления.