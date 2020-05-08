Посол Ирана в России объяснил причины недоверия страны к США

«США проигнорировали резолюцию Совета Безопасности, которая является результатом консенсуса международного сообщества и победы дипломатии и многосторонности, и вышли из ядерной сделки и ввела незаконные санкции против Ирана», - отметил он.

По его словам, применение санкций, похоже, стало инструментом внешней политики США против некоторых независимых государств.

«США даже не прислушались к требованиям своих европейских союзников присоединиться к ядерной сделке с Ираном и впервые призывают членов международного сообщества нарушить Международную конвенцию и резолюцию 2231 Совета Безопасности. С другой стороны, односторонний выход Соединенных Штатов из некоторых международных договоров и соглашений, в том числе Транстихоокеанского (ТТП), Парижского климатического соглашения, НАФТА и многих других, вызвал обеспокоенность и подозрения у их союзников в отношении их реальных намерений», - сказал он.

Как отметил посол Ирана, «на второй годовщине выхода США из ядерной сделки мы наблюдаем эскалацию напряженности из-за несоблюдения норм международного права. Защита международных соглашений отвечает интересам всех стран, и молчание и равнодушие затронут всех. Ни одна страна не будет защищена от последствий интернационализма и нарушения международных обязательств; пусть мир судит сам», - заключил он.