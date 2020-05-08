8 мая 2020 г., 20:55
Journalist ID: 2388
News Code: 83780266
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Зариф и Боррель изучили последние региональные и международные события

Зариф и Боррель изучили последние региональные и международные события

Тегеран, 8 мая, ИРНА - В телефонном разговоре министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудили последние региональные и международные события.

Мохаммад Джавад Зариф и Жозеп Боррель обсудили вопрос о ядерной сделки и борьбе с распространением коронавирусом в мире, сообщили в пресс-службе МИДа в пятницу вечером.

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