Русская православная церковь ответила на письмо секретаря ПКАП Ирана

По данным Высшего совета культурной революции, в письме, адресованном Саид-Резе Амели, подчеркивается необходимость постоянного диалога между исламом и православным христианством, а также роль этих диалогов между различными религиями в достижении этой цели.

В своем письме мировым религиозным и общественным лидерам от 3 апреля секретарь Высшего совета культурной революции Саид-Реза Амели подчеркнул необходимость создания объединенного комитета религиозных лидеров и лидеров крупнейших социальных движений мира, чтобы найти решение, которое поможет угнетенным народам мира в условиях пандемии , а также необходимость сочувствия и сотрудничества, чтобы положить конец притеснениям и санкциям во всем мире.