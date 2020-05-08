8 мая 2020 г., 19:31
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News Code: 83780232
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Русская православная церковь ответила на письмо секретаря ПКАП Ирана

Русская православная церковь ответила на письмо секретаря ПКАП Ирана

Тегеран, 8 мая, ИРНА - В ответ на письмо секретаря Высшего совета культурной революции Ирана (ПКАП) Русская православная церковь назвала солидарность и сотрудничество религий в сложившейся ситуации необходимой и важной, ссылаясь на общую цель религиозных лидеров по сохранению человеческой жизни.

По данным Высшего совета культурной революции, в письме, адресованном Саид-Резе Амели, подчеркивается необходимость постоянного диалога между исламом и православным христианством, а также роль этих диалогов между различными религиями в достижении этой цели.

В своем письме мировым религиозным и общественным лидерам от 3 апреля секретарь Высшего совета культурной революции Саид-Реза Амели подчеркнул необходимость создания объединенного комитета религиозных лидеров и лидеров крупнейших социальных движений мира, чтобы найти решение, которое поможет угнетенным народам мира в условиях пандемии , а также необходимость сочувствия и сотрудничества, чтобы положить конец притеснениям и санкциям во всем мире.

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