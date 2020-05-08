8 мая 2020 г., 19:11
Journalist ID: 2388
News Code: 83780223
0 Persons

Иран возглавляет производство и экспорт стали на Ближнем Востоке

Иран возглавляет производство и экспорт стали на Ближнем Востоке

Тегеран, 8 мая, ИРНА - Стальная промышленность страны, история которой насчитывает более полувека, в настоящее время является одним из крупнейших конкурентов на Ближнем Востоке с точки зрения производства и экспорта и, как ожидается, поднимет из 10-его места в 7-е в мире в течение будущих 5 лет.

Согласно Всеобъемлющему сталелитейному плану страны, основными производителями стали на Ближнем Востоке являются Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. На долю Ирана приходится около 69 процентов производства, около 25 миллионов тонн в 2018 году.

Министерство промышленности объявило в общей сложности о 28 млн. тонн производства стали в прошлом году (по словам заместителя министра горнодобывающей промышленности). Ассоциация производителей стали Ирана также в отдельном отчете объявила о 27 млн. тонн.производства.

Статистика показывает, что Саудовская Аравия с 15 процентов, ОАЭ - 9 процентов, а Катар - 7 процентов, значительно далеко находятся от Ирана в этой области.

Помимо того, что Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты являются крупнейшими производителями стали на Ближнем Востоке, на их долю приходится более 70 процентов потребления стали в регионе.

Your Comment

You are replying to: .
1 + 1 =