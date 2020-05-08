Иран возглавляет производство и экспорт стали на Ближнем Востоке

Согласно Всеобъемлющему сталелитейному плану страны, основными производителями стали на Ближнем Востоке являются Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. На долю Ирана приходится около 69 процентов производства, около 25 миллионов тонн в 2018 году.

Министерство промышленности объявило в общей сложности о 28 млн. тонн производства стали в прошлом году (по словам заместителя министра горнодобывающей промышленности). Ассоциация производителей стали Ирана также в отдельном отчете объявила о 27 млн. тонн.производства.

Статистика показывает, что Саудовская Аравия с 15 процентов, ОАЭ - 9 процентов, а Катар - 7 процентов, значительно далеко находятся от Ирана в этой области.

Помимо того, что Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты являются крупнейшими производителями стали на Ближнем Востоке, на их долю приходится более 70 процентов потребления стали в регионе.