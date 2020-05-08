8 мая 2020 г., 19:09
Journalist ID: 2388
News Code: 83780221
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Прогнозы говорят о 17-процентном увеличении производства золотых слитков в Иране в этом году

Прогнозы говорят о 17-процентном увеличении производства золотых слитков в Иране в этом году

Тегеран, 8 мая, ИРНА - Директор Организации по развитию и реконструкции горнодобывающих предприятий Ирана (Имидро) Омид Эмами объявил о плане увеличения производства золота на рудниках Моте (Исфахан) и Заршуран (Западный Азербайджан) на 17% по сравнению с показателями 2019 года.

«В прошлом году производство золотых слитков на этих заводах достигло в общей сложности 1139 кг, а в этом году было запланировано производство 1333 килограммов», - сказал он.

«Прогнозируется, что в этом году у нас будет рост во всех секторах, и ожидается, что объем добычи железной руды вырастет на 19 процентов по сравнению с 2018 годом», - добавил он.

По словам Эмами, добыча железной руды на рудниках Имидро достигнет 75 млн.

«Общее число лицензированных в стране рудников составляет 10 404, и более 5 600 из них действуют», - указал он.

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