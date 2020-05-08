Швейцария: торговый канал с Ираном оказался медленнее, чем ожидалось

Американское новостное и аналитическое интернет-издание Daily Beast со ссылкой на правительство Швейцарии сообщило сегодня, что «гуманитарный» канал, который администрация Трампа создала для экспорта медикаментов и других предметов в Иран, на самом деле не привел к каким-либо конкретным обменам.

Представитель Швейцарского государственного секретариата по экономическим вопросам Фабиан Майенфиш (Fabian Maienfisch), который наблюдает над каналом, в интервью Daily Beast заявил, что «сделка не состоялась. К сожалению, весь процесс оказался медленнее, чем ожидалось из-за глобальной распространенности COVID-19».

Министерство финансов США недавно объявило, что новый механизм обмена сельскохозяйственными и фармацевтическими товарами между Швейцарией и Ираном полностью функционирует.