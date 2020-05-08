МИД: односторонность США должна прекратиться

«Ядерная сделка не является ни первым, ни последним многогранным достижением, из которого вышел Трамп. Режим США стремится обеспечить свои краткосрочные выгоды за счет долгосрочного процветания стран. Этот режим должен положить конец унизительной односторонности», - отметил он.

Новостное агентство Associated Press недавно, цитируя официальных лиц США, сообщило, что Вашингтон, несмотря на выход из ядерной сделки, хочет, чтобы представить за голосование проект резолюции для продления эмбарго на поставки оружия против Ирана в мае, и при этом Эстония, как союзник США по НАТО, будет председательствовать в Совете Безопасности.

Отмена эмбарго ООН на поставки оружия является частью Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) на основе резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая была принята для прекращения санкций на 18 октября.