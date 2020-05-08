8 мая 2020 г., 13:33
Journalist ID: 2388
News Code: 83780011
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МИД: односторонность США должна прекратиться

МИД: односторонность США должна прекратиться

Тегеран, 8 мая, ИРНА - Официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Мусави сегодня в Twitter написал, что США должны положить конец своей унижающей односторонности.

«Ядерная сделка не является ни первым, ни последним многогранным достижением, из которого вышел Трамп. Режим США стремится обеспечить свои краткосрочные выгоды за счет долгосрочного процветания стран. Этот режим должен положить конец унизительной односторонности», - отметил он.

Новостное агентство Associated Press недавно, цитируя официальных лиц США, сообщило, что Вашингтон, несмотря на выход из ядерной сделки, хочет, чтобы представить за голосование проект резолюции для продления эмбарго на поставки оружия против Ирана в мае, и при этом Эстония, как союзник США по НАТО, будет председательствовать в Совете Безопасности.

Отмена эмбарго ООН на поставки оружия является частью Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) на основе резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая была принята для прекращения санкций на 18 октября.

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