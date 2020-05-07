8 мая 2020 г., 01:25
Journalist ID: 2177
News Code: 83779708
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В Тегеране произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Тегеране произошло землетрясение магнитудой 5,1

Тегеран, 8 мая. ИРНА - Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в пятницу в провинции Тегеран, сообщил Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Толчки зафиксированы в 00.48 по времени Тегерана в 58 км от столицы Ирана. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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