Толчки зафиксированы в 00.48 по времени Тегерана в 58 км от столицы Ирана. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Тегеран, 8 мая. ИРНА - Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в пятницу в провинции Тегеран, сообщил Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.
Толчки зафиксированы в 00.48 по времени Тегерана в 58 км от столицы Ирана. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
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В Тегеране произошло землетрясение магнитудой 5,1
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