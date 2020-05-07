7 мая 2020 г., 22:18
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News Code: 83779655
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Посол Ирана обсудил с рябковым российско-иранские отношения

Посол Ирана обсудил с рябковым российско-иранские отношения

Москва, 7 мая. ИРНА — Посол Ирана в Москве Казем Джалали обсудил с замглавы МИД Ирана Сергеем Рябковым ключевые вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Об этом говорится в сообщении посольства Ирана в Telegram-канале.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая некоторые региональные и международные проблемы, попытки США продлить эмбарго на вооружения в отношении Тегерана, иранскую ядерную программу, а также сотрудничества Ирана с МАГАТЭ", говорится в сообщении иранской дипмиссии.

Собеседники также затронули вопросы, связанные с необоснованными обвинениями некоторых западных стран в отношении космической деятельности Ирана, политизацией действий Международного валютного фонда (МВФ) Соединенными Штатами, а также борьбу с новым типом коронавируса.

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