Моргулов обсудил с послом Ирана реализацию совместных проектов

Телефонный разговор Моргулова с Джалали состоялся 7 мая.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, рассмотрен ход реализации крупных совместных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства и транспорта. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее наращивание практического сотрудничества в приоритетных областях", - говорится в сообщении министерства.

С обеих сторон подчеркивалась важность консолидации усилий международного сообщества в целях совместного противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, добавили в ведомстве.