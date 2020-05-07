7 мая 2020 г., 18:14
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Моргулов обсудил с послом Ирана реализацию совместных проектов

Моргулов обсудил с послом Ирана реализацию совместных проектов

Москва, 7 мая. ИРНА — Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с послом Ирана в России Каземом Джалали ход реализации совместных проектов двух стран в сферах энергетики, сельского хозяйства и транспорта. Об этом как передает РИА Новости сообщили в МИД России.

Телефонный разговор Моргулова с Джалали состоялся 7 мая.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, рассмотрен ход реализации крупных совместных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства и транспорта. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее наращивание практического сотрудничества в приоритетных областях", - говорится в сообщении министерства.

С обеих сторон подчеркивалась важность консолидации усилий международного сообщества в целях совместного противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, добавили в ведомстве.

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