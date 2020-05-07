МИД Ирана: США не в состоянии поднимать вопросы по СВПД

"США питали отвращение к СВПД и наконец вышли из соглашения, нарушив свои обязательства перед Советом Безопасности ООН, после чего принялись наказывать тех, кто не захотел последовать их примеру. США вообще не в состоянии поднимать вопросы по СВПД", написали на официальной странице иранского внешнеполитического ведомства по случаю второй годовщины выхода США из иранской ядерной сделки.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки, заключенной в 2015 году и возобновлении в ноябре санкций против Тегерана. В ответ 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран начнет прекратить выполнение некоторых пунктов СВПД.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео прорабатывает план, согласно которому Вашингтон сможет воспользоваться положением из ядерной сделки с Ираном, из которой американский лидер Дональд Трамп формально вышел в 2018 году, чтобы продлить эмбарго на вооружения в отношении Тегерана или возобновить более жесткие санкции.

18 октября 2020 года, остающиеся ограничения на торговлю оружием применительно к Ирану прекратят своё действие.