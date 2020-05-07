7 мая 2020 г., 16:05
Journalist ID: 2177
News Code: 83779406
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Зариф поздравил премьер-министра Ирака с формированием нового правительства

Зариф поздравил премьер-министра Ирака с формированием нового правительства

Тегеран, 7 мая. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф поздравил премьер-министра Мустафу аль-Каземи и его кабинета с формированием нового правительства.

"Поздравляю с формированием нового правительства в Ираке премьер-министра Мустафу аль-Каземи, его кабинета, парламент и весь иракский народ. Исламская Республика Иран всегда поддерживала иракский народ и его народно-избранное правительство", написал Зариф в своем Twitter.

В четверг новый состав правительства, предложенный кандидатом в премьер-министры Мустафой аль-Казими, получил вотум доверия иракского парламента. В заседании парламента участвовали 255 представителей из 329, вотум получили 15 из 22 министров нового состава правительства.

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