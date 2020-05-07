Зариф поздравил премьер-министра Ирака с формированием нового правительства

"Поздравляю с формированием нового правительства в Ираке премьер-министра Мустафу аль-Каземи, его кабинета, парламент и весь иракский народ. Исламская Республика Иран всегда поддерживала иракский народ и его народно-избранное правительство", написал Зариф в своем Twitter.

В четверг новый состав правительства, предложенный кандидатом в премьер-министры Мустафой аль-Казими, получил вотум доверия иракского парламента. В заседании парламента участвовали 255 представителей из 329, вотум получили 15 из 22 министров нового состава правительства.