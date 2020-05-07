7 мая 2020 г., 13:00
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News Code: 83779207
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В Иране за прошедший год добыто 470 млн. тонн полезных ископаемых

В Иране за прошедший год добыто 470 млн. тонн полезных ископаемых

Керман, 7 мая. ИРНА — За прошедший иранского календарного года (20 марта 2019 г. – 20 марта 2020 г.) иранские горнодобывающие компании добыли 470 млн. тонн полезных ископаемых, сообщил в четверг министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани.

"Сегодня мы открыли в провинции Керман крупные компании в области медной промышленности", сказал Рахмани на торжественной церемонии открытия Медеплавильного комплекса в Шахребабаке, которая прошла с участием президента Ирана Хасана Рухани в режиме видеоконференции.

Он добавил, что в текущем году Иран планирует открыть новые проекты в области рудников, что приведут к созданию более 10 тыс. рабочих мест.

"В Иране имеется 68 видов полезных ископаемых с более чем 37 млрд. тонн доказанных запасов, и страна входит в число 10 ведущих стран в этом направлении", сказал Рахмани.

Медеплавильный комплекс по производству медного анода «Хатунабад», склад медного концентрата и заводы по производству серной кислоты и кислорода медеплавильного комплекса «Шахребабак» в провинции Керман с инвестициями 250 млн. евро и 221 млрд. туманов были введены эксплуатацию в четверг (5 мая) по указу президентом Рухани.

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