В Иране за прошедший год добыто 470 млн. тонн полезных ископаемых

"Сегодня мы открыли в провинции Керман крупные компании в области медной промышленности", сказал Рахмани на торжественной церемонии открытия Медеплавильного комплекса в Шахребабаке, которая прошла с участием президента Ирана Хасана Рухани в режиме видеоконференции.

Он добавил, что в текущем году Иран планирует открыть новые проекты в области рудников, что приведут к созданию более 10 тыс. рабочих мест.

"В Иране имеется 68 видов полезных ископаемых с более чем 37 млрд. тонн доказанных запасов, и страна входит в число 10 ведущих стран в этом направлении", сказал Рахмани.

Медеплавильный комплекс по производству медного анода «Хатунабад», склад медного концентрата и заводы по производству серной кислоты и кислорода медеплавильного комплекса «Шахребабак» в провинции Керман с инвестициями 250 млн. евро и 221 млрд. туманов были введены эксплуатацию в четверг (5 мая) по указу президентом Рухани.