7 мая 2020 г., 12:20
Journalist ID: 2177
News Code: 83779135
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Рухани открыл новые проекты в провинции Керман

Рухани открыл новые проекты в провинции Керман

Тегеран, 7 мая. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани в четверг открыл четыре национальных проекта в области медной промышленности в городе Шахребабк в провинции Керман. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Медеплавильный комплекс по производству медного анода «Хатунабад», склад медного концентрата и заводы по производству серной кислоты и кислорода медеплавильного комплекса «Шахребабак» в провинции Керман с инвестициями 250 млн. евро и 221 млрд. томанов были введены эксплуатацию в четверг (5 мая) по указу президентом Рухани.

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