Рухани открыл новые проекты в провинции Керман

Тегеран, 6 мая, ИРНА - Сегодня вечером, одновременно с Всемирным днем талассемии и в соответствии с лозунгом Всемирной федерации талассемии в 2020 году, телебашня Милад станет красным, что говорит о начале новой эры для этой болезни.