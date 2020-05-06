Керманшах занял третье место по привлечению иностранных инвестиций в страну

«На долю провинции Керманшах в прошлом году приходилось 13 процентов от общего объема иностранных инвестиций страны, что позволило привлечь 110 миллионов евро иностранных инвестиций», - сказал он.

«Эта сумма инвестиций связана с двумя крупными китайскими компаниями, которые инвестировали в производство керамической плитки и сплавов марганца в провинции Керманшах», - добавил он.

«Получив необходимые разрешения, эти компании в прошлом году начали быстро строить свои заводы, и похоже, что они будут открыты к концу этого года», - продолжил он.