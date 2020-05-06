6 мая 2020 г., 22:53
Journalist ID: 2388
News Code: 83778677
0 Persons

Керманшах занял третье место по привлечению иностранных инвестиций в страну

Керманшах занял третье место по привлечению иностранных инвестиций в страну

Керманшах, 6 мая, ИРНА - Заместитель губернатора по экономическим вопросам Керманшаха Хедаяат Хатами сказал, что согласно объявлению Министерства промышленности, рудников и торговли в 2019 году, эта провинция заняла третье место по привлечению иностранных инвестиций в страну.

«На долю провинции Керманшах в прошлом году приходилось 13 процентов от общего объема иностранных инвестиций страны, что позволило привлечь 110 миллионов евро иностранных инвестиций», - сказал он.

«Эта сумма инвестиций связана с двумя крупными китайскими компаниями, которые инвестировали в производство керамической плитки и сплавов марганца в провинции Керманшах», - добавил он.

«Получив необходимые разрешения, эти компании в прошлом году начали быстро строить свои заводы, и похоже, что они будут открыты к концу этого года», - продолжил он.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 14 =