6 мая 2020 г., 22:05
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News Code: 83778646
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Башня Милад краснеет в Международный день талассемии

Башня Милад краснеет в Международный день талассемии

Тегеран, 6 мая, ИРНА - Сегодня вечером, одновременно с Всемирным днем талассемии и в соответствии с лозунгом Всемирной федерации талассемии в 2020 году, телебашня Милад станет красным, что говорит о начале новой эры для этой болезни.

Ежегодно 7-го мая одновременно с Всемирным днем талассемии телебашня Милад становится красным, целью которого является предотвращение рождения пациентов с талассемией и увеличение поддержки пациентов. Поэтому по всему миру проводятся различные программы.

В связи с серьезным кризисом нехватки препаратов крови и потребности пациентов с талассемией в переливаниях крови, чтобы выжить, сегодня вечером башня Милад в Тегеране будет освещена красным цветом, чтобы поддержать этих пациентов и повысить внимание к этой особой части общества.

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