Башня Милад краснеет в Международный день талассемии

Ежегодно 7-го мая одновременно с Всемирным днем талассемии телебашня Милад становится красным, целью которого является предотвращение рождения пациентов с талассемией и увеличение поддержки пациентов. Поэтому по всему миру проводятся различные программы.

В связи с серьезным кризисом нехватки препаратов крови и потребности пациентов с талассемией в переливаниях крови, чтобы выжить, сегодня вечером башня Милад в Тегеране будет освещена красным цветом, чтобы поддержать этих пациентов и повысить внимание к этой особой части общества.