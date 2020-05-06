Иран опроверг слухи о незаконной афганских мигрантов

По сообщению пресс-службы Министерства иностранных дел в среду, Аббас Мусави отметил, что «как ранее сообщали различные официальные лица нашей страны, мы категорически отрицаем опубликованные новости о том, что ряд афганских граждан были вынуждены вернуться в Афганистан иранскими пограничниками, пересекая реку Герируд, и попали в инцидент».

«Несмотря на неактуальность вопроса для Ирана и по просьбе афганских официальных лиц, МИД Ирана, благодаря братским отношениям, основанным на принципах доброй воли и добрососедства между двумя странами, сегодня в официальной ноте в адрес посольства Исламской Республики Афганистан, объявил о своей готовности сотрудничать с афганскими официальными лицами для расследования обвинений», - добавил он.

Ранее МИД Афганистана заявил о начале расследования 2 мая. Представитель президентского дворца в Кабуле сообщил о том, что по предварительным оценкам около 70 афганцев пытались пересечь границу с Ираном, после чего были избиты и сброшены в реку Теджен (Гарируд).

Иран опроверг обвинения в пытках и утоплении афганских рабочих.