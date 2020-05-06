Президенты Узбекистана и Таджикистана подчеркнули необходимость развития отношений с Ираном

«Исламская Республика Иран занимает особое место в регионе, и для нас очень важно развитие отношений с этой страной», - сказал президент Узбекистана.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также высоко оценил успехи Ирана в борьбе с коронавирусом и прямое руководство правительства в этом отношении, заявив, что расширение отношений и сотрудничества с Ираном является одной из ключевых внешнеполитических политик Таджикистана.

Рухани в этих отдельных телефонных разговорах, говоря об успехах страны в борьбе с коронавирусом и строительстве оборудования и средств, необходимых в этой области, включая тест-системы и вентиляторы, сказал, что Исламская Республика Иран готова передавать опыт и удовлетворять потребности Узбекистана и Таджикистана противостоять вирусу.