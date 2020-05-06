Президент Австрии: Евросоюз выступает против санкций США в отношении Ирана

В среду в телефоном разговоре с президентом Ирана Хасаном Рухани, президент Австрии заявил, что действия США противоречат международным договорам и международному праву. «Мы пытаемся улучшить отношения между Ираном и Европой, не подвергаясь влиянию США», - сказал он.

В этом разговоре обе стороны подчеркнули необходимость всестороннего международного сотрудничества в борьбе с пандемией и отметили, что они готовы поделиться своим опытом в этой борьбе и укрепить совместное сотрудничество.

Обе стороны также назвали санкции США препятствием для удовлетворения медицинских потребностей и выразили несогласие с продолжающимися санкциями.

Рухани в свою очередь указал, что США продолжают вводить санкции в отношении фармацевтических и медицинских потребностей Ирана, несмотря на нынешние сложные условия для борьбы с коронавирусом.

Он сказал, что Иран стремится к миру и стабильности в регионе и ожидает, что Европа окажет давление на сионистский режим, чтобы он не продолжал нападения на Сирию и Ливан и в нынешних ситуациях.