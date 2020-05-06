Ирана лидирует в современных терапевтических методах

«С первых дней вспышки вируса наша страна не только не отставала от глобальных протоколов, но и придумала лучшие методы противостояния», - сказал он.

«Коронавирус доказал, что способность иранских врачей является лидером в регионе, и сегодня доказана высокая научная и исследовательская способность исследователей страны во всех областях медицины», - отметил он.

«Научное и медицинское сообщество Ирана уже на протяжении многих лет находится на вершине научной самообеспеченности, и на протяжении более четырех десятилетий людям предоставлялся самый высокий уровень медицинских услуг», - добавил он.

Отметив, что клинические испытания Ирана упоминаются на мировой публичной арене, он подчеркнул: «Сегодня пандемия присутствует почти во всем мире, но среди всех стран, зараженных этим вирусом, Всемирная организация здравоохранения признает только 12 стран, которые могут бороться с вирусом и им разрешено представлять клинические испытания. Иран также входит в число 12 ведущих стран».

Как отметил он, на мировой арене методы диагностики, лечения и предотвращения иранских специалистов в области коронавируса, удивило мировое научное сообщество.