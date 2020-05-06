Ректоры иранских университетов поделились мнением с мировыми элитами для противостояния коронавирусом

Согласно данным Министерства науки в среду, цель этой двусторонней и многосторонней переписки состоит в том, чтобы открыть диалог между иранскими исследователями и мировыми учеными, уделяя при этом внимание научным проблемам, и еще одной части проблем, с которыми сталкиваются человеческие общества т.е. санкциями.

Одновременно со вспышкой COVID-19 использование глобальных научных возможностей для диагностики и борьбы с этой болезнью, а также выражение двойного гнета над народом Ирана из-за санкций было в повестке дня Министерства науки, исследований и технологий и университетов.

Переписка велась с ректорами различных университетов мира, включая Китай, Японию, Россию, Италию, Турцию, США, Румынию, Финляндию, Польшу, Францию, Германию, Францию, Австрию, Южную Корею, Ливан, Ирак, Сенегал, Индию и Оман. В этих письмах ректоры университетов страны протестовали против введения репрессивных санкций против исследовательской деятельности Ирана в борьбе с коронавирусом.