Лидер подчеркнул присутствие молодых специалистов в сфере труда и производства в стране

Аятолла Хаменеи при этом в видеоконференции заявил, что фармацевтический и вакцинный секторы являются одной из областей, в которых особое внимание следует уделять проблеме производства.

«Сейчас в стране были проведены хорошие исследования по производству лекарств и вакцин для борьбы с коронавирусом, и вполне возможно, что хорошие молодые ученые и наши исследователи смогут производить лекарства и вакцины для борьбы с вирусом раньше, чем в других странах», - отметил он.

«Когда мы можем запустить спутник со скоростью 7500 метров в секунду и вывести спутник на орбиту или сделать большой шаг в его оборонной промышленности, тогда мы и сможем сделать скачок в производстве», - сказал он.

«Мышление, которое может создать спутник и вывести на орбиту, безусловно, является творческим и инновационным духом для производства автомобилей и в других областях производства», - добавил лидер.

«Помимо этого, производство имеет большое политическое, социальное и культурное значение для увеличения национального ВВП и увеличения экспорта и культурного воздействия экспорта отечественных товаров в другие страны», - продолжил он.

Верховный лидер исламской революции подчеркнул роль трудящихся нашей страны в победе исламской революции, обороне и различных событиях. «Рабочие были одной из наиболее активных групп в достижении целей революции, и их связь с Исламской Республикой является постоянной», - заключил он.