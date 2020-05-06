Иран планирует открыть 31 проекта в области рудников в этом году

«Организация развития и реновации горнорудной промышленности Ирана (IMIDRO) и её соответствующие компании планируют открыть проекты в таких областях, как сталь, медь, золото, сурьма, нефелиновый сиенит и фосфат», отметил он.

По его словам, такие проекты проведут к прямой занятности 4113 человека и непрямой занятности 23 тыс. 280 человек.

Он добавил, что частный сектор при поддержке Организации развития и реновации горнорудной промышленности Ирана будет потрачен 1 млрд. 93 млн. долларов на открытие проектов в области пресной воды, болванки и стали.