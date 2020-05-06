6 мая 2020 г., 15:19
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Иран планирует открыть 31 проекта в области рудников в этом году

Иран планирует открыть 31 проекта в области рудников в этом году

Тегеран, 6 мая, ИРНА – Заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ходадад Гарибпур в среду сообщил об открытии 31 проектов с инвестициями на сумму 2 млрд. 276 млн. долларов в иранском 1399 году (21 марта 2020 г.-20 марта 2021 г.).

«Организация развития и реновации горнорудной промышленности Ирана (IMIDRO) и её соответствующие компании планируют открыть проекты в таких областях, как сталь, медь, золото, сурьма, нефелиновый сиенит и фосфат», отметил он.
По его словам, такие проекты проведут к прямой занятности 4113 человека и непрямой занятности 23 тыс. 280 человек.
Он добавил, что частный сектор при поддержке Организации развития и реновации горнорудной промышленности Ирана будет потрачен 1 млрд. 93 млн. долларов на открытие проектов в области пресной воды, болванки и стали.

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