Представитель ВОЗ посетил инновационный центр иранской организации по переливанию крови в Тегеране

Хамельман также встретился с генеральным директором иранской организации по переливанию крови Афшином Эшги. Иранский чиновник на этой встрече представил доклад о распространении коронавируса в Иране и актах, предпринятых для борьбы с этой болезнью.

Эшги сказал, через два недели после того, что Иран начал работать над плазмой крови выздоровевших от коронавируса, европейские страны и США также начали исследовать в этом отношении.

Гендиректор иранской организации по переливанию крови заявил, что испытания в области плазмы кровы выздоровевших от коронавируса уже сделаны на более 200 человек в Иране.

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