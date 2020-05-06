6 мая 2020 г., 14:55
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Представитель ВОЗ посетил инновационный центр иранской организации по переливанию крови в Тегеране

Представитель ВОЗ посетил инновационный центр иранской организации по переливанию крови в Тегеране

Тегеран, 6 мая, ИРНА – Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристоф Хамельман в среду посетил инновационный центр иранской организации по переливанию крови в Тегеране, где используется антительная плазма людей, выздоровевших коронавирусной инфекцией Covid-19, для лечения больных.

Хамельман также встретился с генеральным директором иранской организации по переливанию крови Афшином Эшги. Иранский чиновник на этой встрече представил доклад о распространении коронавируса в Иране и актах, предпринятых для борьбы с этой болезнью.
Эшги сказал, через два недели после того, что Иран начал работать над плазмой крови выздоровевших от коронавируса, европейские страны и США также начали исследовать в этом отношении.
Гендиректор иранской организации по переливанию крови заявил, что испытания в области плазмы кровы выздоровевших от коронавируса уже сделаны на более 200 человек в Иране.

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